Свій забитий гол Олександр Зінченко присвятив дружині Владі Зінченко. Момент святкування опублікував у соціальних мережах офіційний обліковий запис АПЛ.
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На відео український захисник Арсеналу підбіг до трибуни з уболівальниками. Він показав пальцями сердечко своїй дружині Владі, яка була присутня на матчі. Вона у відповідь продемонструвала такий самий жест. Закохані обмінялися повітряними поцілунками.
Відео святкування голу від Зінченка
Нагадаємо, що гол Олександра Зінченка поставив переможну крапку в матчі з Бернлі (3:1). Українського легіонера "канонірів" визнали найкращим гравцем матчу. Крім того, Зінченко потрапив до збірної туру АПЛ, замінивши там Миколенка.