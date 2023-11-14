Свій забитий гол Олександр Зінченко присвятив дружині Владі Зінченко. Момент святкування опублікував у соціальних мережах офіційний обліковий запис АПЛ.

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На відео український захисник Арсеналу підбіг до трибуни з уболівальниками. Він показав пальцями сердечко своїй дружині Владі, яка була присутня на матчі. Вона у відповідь продемонструвала такий самий жест. Закохані обмінялися повітряними поцілунками.

Відео святкування голу від Зінченка

Нагадаємо, що гол Олександра Зінченка поставив переможну крапку в матчі з Бернлі (3:1). Українського легіонера "канонірів" визнали найкращим гравцем матчу. Крім того, Зінченко потрапив до збірної туру АПЛ, замінивши там Миколенка.

До слова. Свій наступний матч "каноніри" зіграють проти Брентфорда, де останнім часом виблискує Єгор Ярмолюк. Чергове українське дербі АПЛ відбудеться 25 листопада.