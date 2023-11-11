В 12-м туре английской Премьер-лиги лондонский Арсенал на домашнем стадионе "Эмирейтс" победил Бернли со счетом 3:1. Яркую точку в поединке поставил украинец Александр Зинченко.

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Зинченко стал лучшим в матче Арсенал – Бернли

На 74-й минуте 26-летний левый защитник "канониров" забил супергол, за что получил оценку 8,8 балла от авторитетного статистического портала WhoScored. Это самый высокий балл среди всех игроков обеих команд.



Оценки игроков в матче Арсенал – Бернли / WhoScored

Отметим, что Зинченко отличился первым результативным действием в текущем сезоне. Это второй гол Александра в АПЛ и 4-й в английской карьере.

Арсенал сравнялся по очкам с лидирующим Манчестер Сити, у которого также 27 баллов. Однако следует отметить, что "горожане" сыграли на один поединок меньше.