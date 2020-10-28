Бельгийский "Антверпен" и английский "Тоттенхэм" победили в первых матчах группового этапа Лиги Европы. Теперь команды сыграют между собой во втором туре в четверг, 29 октября. Букмекеры оценили шансы каждой из команд получить три очка и стать лидером группы.

"Тоттенхэм" в первом матче разгромил дома австрийский ЛАСК, за который выступает украинец Евгений Чеберко. Защитник всю игру провел в запасе. А уже после этого в АПЛ команда на выезде обыграла "Бернли". Единственный гол в этом матче забил Сон. Это был его восьмой гол в АПЛ в этом сезоне. Результативный пас ему отдал Кейн, и это его восьмой ассист в этом сезоне.

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"Антверпен" же на выезде в Лиге Европы обыграл болгарский "Лудогорец". А в чемпионате Бельгии команда победила "Беерсхот" 3:2. Победный гол забил бывший нападающий киевского "Динамо" Мбокани.

Однако если сравнивать перед игрой составы "Антверпена" и "Тоттенхэма", то английский клуб будет явным фаворитом. Даже несмотря на то, что игра состоится в Бельгии.

В букмекерской конторе Marathonbet на победу "Антверпена" дают аж 5,80. Зато на победу "Тоттенхэма" – лишь 1,61. Ничья между этими командами оценена в 4,80. На этот матч Marathonbet выставил нулевую маржу, подняв коэффициенты.

Эксперты ожидают голевую феерию в этом матче. Так, ставка на "тотал голов матча больше 2,5" принимается с коэффициентом 1,615. На "тотал голов больше 3,5" выставили коэффициент 2,32. И только на "тотал голов матча меньше 2,5" – 2,62.

Здесь стоит отметить атакующую мощь "Тоттенхэма" – 33 гола в 11 матчах. И лишь в первом матче нового сезона "шпоры" покинули поле без забитого гола. А сразу в трех матчах было забито пять и более голов ("Саутгемптон" – "Тоттенхэм" 2:5, "Тоттенхэм" – "Маккаби" (Хайфа) 7:2, "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхэм" 1:6). Поэтому на гол в этом матче гостей шансы довольно велики – коэффициент 1,09 на такой итог. Для примера, гол "Антверпена" в этой игре получил коэффициент 1,48.