Бельгійський "Антверпен" та англійський "Тоттенхем" перемогли у перших матчах групового етапу Ліги Європи. Тепер команди зіграють між собою в другому турі у четвер, 29 жовтня. Букмекери оцінили шанси кожної з команд здобути три очки та стати лідером групи.

"Тоттенхем" у першому матчі розгромив вдома австрійський ЛАСК, за який виступає українець Євген Чеберко. Захисник всю гру провів у запасі. А вже після цього в АПЛ команда на виїзді обіграла "Бернлі". Єдиний гол в цьому матчі забив Сон. Це був його восьмий гол в АПЛ в цьому сезоні. Результативний пас йому віддав Кейн, і це його восьмий асист в цьому сезоні.

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"Антверпен" же на виїзді в Лізі Європи обіграв болгарський "Лудогорець". А в чемпіонаті "Бельгії" команда перемогла "Беєрсхот" 3:2. Переможний гол забив колишній нападник київського "Динамо" Мбокані.

Однак якщо порівнювати перед грою склади "Антверпена" та "Тоттенхема", то англійський клуб буде явним фаворитом. Навіть попри те, що гра відбудеться в Бельгії.

У букмекерській конторі Marathonbet на перемогу "Антверпена" дають аж 5,80. Натомість на перемогу "Тоттенхему" – лише 1,61. Нічия між цими командами оцінена в 4,80. На цей матч Marathonbet виставив нульову маржу, піднявши коефіцієнти.

Експерти очікують гольову феєрію в цьому матчі. Так, ставка на "Тотал голів матчу більше 2,5" приймається з коефіцієнтом 1,615. На "тотал голів більше 3,5" виставили коефіцієнт 2,32. І лише на "тотал голів матчу менше 2,5" – 2,62.

Тут варто відзначити атакувальну міць "Тоттенхему" – 33 голи в 11 матчах. І лише в першому матчі нового сезону "шпори" покинули поле без забитого голу. А одразу в трьох матчах було забито п'ять і більше голів ("Саутгемптон" – "Тоттенхем" 2:5, "Тоттенхем" – "Маккабі" (Хайфа) 7:2, "Манчестер Юнайтед" – "Тоттенхем" 1:6). Тож на гол в цьому матчі гостей шанси доволі великі – коефіцієнт 1,09 на такий підсумок. Для прикладу, гол "Антверпена" в цій грі отримав коефіцієнт 1,48.