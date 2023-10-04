Уже на 3-й минуте бельгийцы повели в счете – 1:0. Ужасно сыграли защитника Шахтера в собственной штрафной, пишет 24 Канал.

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Ужасное начало

Показалось, что атаку Антверпена прервал Ракицкий. Однако соперник в последний момент легко продавил Ярослава. Мяч снова оказался под контролем хозяев. Вермерен отдал на Муя, который классно качнул "горняка" и вторым прикосновением пробил мимо Резника.

Меньше претензий здесь у Патрика ван Леувена должно быть только к голкиперу дончан, который уже был бессилен после столь ужасной игры своих защитников.

Видео пропущенного гола "горняков"