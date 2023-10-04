Вже на 3-й хвилині бельгійці повели у рахунку – 1:0. Жахливо зіграли захисника Шахтаря у власному штрафному майданчику, пише 24 Канал.

До теми Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Жахливий початок

Здалось, що атаку Антверпена перервав Ракіцький. Однак суперник в останній момент легко продавив Ярослава. М'яч знову опинився під контролем господарів. Вермерен віддав на Муя, який класно хитнув "гірника" та другим дотиком пробив повз Різника.

Найменше претензій тут у Патріка ван Леувена має бути лише до голкіпера донеччан, який вже був безсилим після такої жахливої гри своїх оборонців.

Відео пропущеного голу "гірників"