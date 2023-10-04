Донецкий Шахтер проводит свой второй матч групповой стадии Лиги чемпионов 2023-2024. Соперником команды Патрика ван Леувена является бельгийский Антверпен, пишет 24 канал.

Следите с нами Антверпен – Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

В первой игре "горняки" уступили Порту (1:3). Вторую также украинцы начали неудачно, пропустив уже на третьей минуте. Впрочем, Антверпен на этом не остановился и в середине первого тайма забил еще раз.

Вермеерен красивым разрезным пасом оставил не у дела Коноплю и вывел Баликвишу один на один с Ризныком. Мишель в касание опрокинул вратаря и забил гол.

Видео гола Баликвиши: