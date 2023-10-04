Донецький Шахтар проводить свій другий матч групової стадії Ліги чемпіонів 2023-2024. Суперником команди Патріка ван Леувена є бельгійський Антверпен, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Антверпен – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

У першій грі "гірники" поступились Порту (1:3). Другу ж також українці почали невдало, пропустивши вже на третій хвилині. Втім Антверпен на цьому не зупинився і в середині першого тайму забив ще раз.

Вермеерен красивим розрізним пасом залишив не при справі Коноплю та вивів Баліквішу сам-на-сам із Різником. Мішель у дотик перекинув воротаря та забив гол.

Відео голу Баліквіші: