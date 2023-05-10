Полуфинальный поединок между мадридским Реалом и Манчестер Сити (1:1) показался действительно адским. Один из эпизодов встречи стал достаточно показательным.

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Закрыл зверя в клетке

Антонио Рюдигер вышел на поединок с "горожанами" с конкретной задачей – остановить Эрлинга Голанда. Немецкому защитнику удалось справиться со своей миссией, поскольку норвежский форвард создавал очень мало острых моментов, а в один период матча как будто исчез с футбольного поля.

Однако Антоино Рюдигер пытался каким-либо образом унять безудержного нападающего, поэтому задачу с персональной опекой немецкий центрбек вынужден был воспринять буквально. Защитнику Реала удалось огорчить Голанда, поскольку благодаря ему норвежец не забивал уже два матча подряд, что достаточно необычно для Эрлинга.

Видео эпизода:

Стоит отметить, что Эрлинг Голланд охотится за рекордом Криштиану Роналду, поскольку норвежец забил уже 12 голов в нынешней кампании ЛЧ в 8 матчах, а вот на счету португальца 15 мячей, которые он оформил в сезоне 2013/2014. Также Голланд в свой первый сезон в Английской Премьер-лиге побил рекорд по количеству забитых голов за один проведённый сезон – 35.