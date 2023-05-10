Півфінальний поєдинок між мадридським Реалом та Манчестер Сіті (1:1) видався справді пекельним. Один із епізодів зустрічі став досить показовим.

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Антоніо Рюдігер вийшов на поєдинок з "містянами" з конкретним завданням – зупинити Ерлінга Голанда. Німецькому захиснику вдалось впоратися зі своєю місією, оскільки норвезький форвард створював дуже мало гострих моментів, а в один період матчу взагалі ніби зник з футбольного поля.

Проте Антоіно Рюдігер намагався будь-яким чином вгамувати нестримного нападника, тому завдання з персональною опікою німецький центрбек вимушений був сприйняти буквально. Захиснику Реала вдалось засмутити Голанда, оскільки завдяки йому норвежець не забивав уже два матчі поспіль, що є досить незвичним для Ерлінга.

Відео епізоду:

Варто відзначити, що Ерлінг Голанд полює за рекордом Кріштіану Роналду, оскільки норвежець забив уже 12 голів у нинішній кампанії ЛЧ у 8-и матчах, а от на рахунку португальця 15 м'ячів, які він оформив у сезоні 2013/2014. Також Голанд у свій перший сезон в Англійській Прем'єр-лізі побив рекорд за кількістю забитих голів за один проведений сезон – 35.