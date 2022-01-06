Аннулировали визу: звезду тенниса Новака Джоковича собираются выдворить из Австралии
Источник:BBC
Первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Австралию вечером 5 января – для участия в Australian Open. Но его не пустили в страну.
Визу Джоковича аннулировали. Теннисиста обязали немедленно покинуть Австралию. И все это – на фоне громкого скандала из-за отношения лидера мирового рейтинга к вакцинации против коронавируса.
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Австралия аннулировала визу Новаку Джоковичу – он не сыграет на Australian Open
Власти Австралии решили аннулировать визу сербского теннисиста Новака Джоковича, лидера мирового рейтинга в одиночном мужском разряде.
- Джокович прилетел в Мельбурн для участия в Australian Open.
- Но проблема в том, что он раньше принципиально не сообщал общественность, вакцинирован ли.
В Австралию же невакцинированных путешественников не пускают.
- Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон накануне прилета Джоковича заявил, что если тот не вакцинирован, то исключений для него никто делать не будет – и звезда тенниса вылетит назад первым же рейсом.
- В то же время Джокович сообщил в соцсетях, что имеет документ о "медицинском исключении" по вакцинации, а потому со спокойным сердцем полетит в Австралию.
И вот что произошло в аэропорту:
- Австралийская пограничная служба приняла документ о "медицинском исключении", но – заметила ошибку в заявке на визу.
- Якобы кто-то из помощников Новака Джоковича, занимавшийся оформлением визы, в заявке указал не тот тип документа, который позволил бы спортсмену при наличии "медицинского исключения" пересечь границу Австралии.
Поэтому визу Джоковичу аннулировали. Спортсмену, очевидно, придется в ближайшее время покинуть Австралию.
- По информации СМИ, власти продержали теннисиста в аэропорту 8 часов.
- А сейчас Новак Джокович находится в специальной гостинице для лиц, ожидающих депортации.
В Австралии, к слову, более 90% населения от 16 лет полностью вакцинировано против коронавируса.Напомним: Australian Open в 2022 году пройдет в Мельбурне с 17 по 30 января. А Новак Джокович – действующий и девятикратный победитель этого состязания.