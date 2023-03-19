Кубок мира по биатлону-2023 подошел к концу. Последняя гонка прошла в воскресенье, 19 марта. Женщины бежали масстарт в норвежском Голменколлене. 24 канал.

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Украинки не смогли отобраться на это соревнование. В нем сразу три топ-биатлонистки простились с профессиональной карьерой – Дениз Геррман-Вик, Анаис Шевалье-Буше и Марте Олсбю-Ройсланд.

Последние две смогли зайти на подиум, заняв третье и второе место соответственно. Параллельно разыгрывалась и судьба Малого хрустального глобуса. Фавориткой была Жюлия Симон, до этого получившая Большой.

Француженка заняла 5-е место, что позволило ей выиграть и этот трофей. А победа досталась шведке Анне Эберг, которая во второй раз взяла золото на этом КС. Спортсменка допустила лишь один недостаток на последнем рубеже и на 22 секунды опередила Олсбю-Ройсланд.

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Результаты женского масстарта на девятом этапе Кубка мира в Голменколлене: