Кубок світу з біатлону-2023 підійшов до завершення. Остання гонка відбулась у неділю, 19 березня. Жінки бігли масстарт у норвезькому Голменколлені, пише 24 канал.

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Українки не змогли відібратись на це змагання. У ньому одразу три топ-біатлоністки попрощались із професійною кар'єрою – Деніз Геррман-Вік, Анаїс Шевальє-Буше та Марте Олсбю-Ройсланд.

Останні дві змогли зайти на подіум, посівши третє та друге місце відповідно. Паралельно розігрувалась і доля Малого кришталевого глобуса. Фавориткою була Жюлія Сімон, яка до цього здобула Великий.

Француженка посіла 5 місце, що дозволило їй виграти і цей трофей. А перемога дісталась шведці Ганні Еберг, яка вдруге взяла золото на цьому КС. Спортсменка допустила лише одну хибу на останньому рубежі та на 22 секунди випередила Олсбю-Ройсланд.

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Результати жіночого масстарту на дев'ятому етапі Кубка світу у Голменколлені: