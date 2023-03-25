Свое мнение о вызове Евгения Коноплянки в главную команду страны высказал вице-президент ровенского Вереса Вячеслав Шевчук. Бывший защитник сборной Украины решил посмеяться над Евгением.

Читайте также Сборная Украины попытается удивить Англию: полузащитник "сине-желтых" заинтриговал сюрпризом

Шевчук: Тренерский штаб верит в него

Бывший футболист рассказал, что направил сообщение Коноплянцы со словами, что тоже может подтянуться в сборную, если ему понадобится его помощь в обороне.

Я написал Жене: если нужна моя помощь, я, в принципе, готов подъехать в заявку. Но у нас в команде хорошие левые защитники – Миколенко, Соболь. Хорошая конкуренция, Матвиенко тоже может сыграть там. У нас много молодых игроков, действительно прогрессирующих,

– сказал Шевчук.

Вячеслав признался, что вызов Коно в сборную был для него неожиданностью, ведь последний раз Евгений играл за "сине-желтых" еще в феврале 2021 года.

Также Шевчук вспомнил о трудностях Коноплянки в Шахтере, где он потерял игровую практику, и Польше, где выступает сейчас. Однако функционер Вереса отметил, что у Коно есть доверие нового тренерского штаба сборной.

Любопытно! За свою карьеру Шевчук провел за национальную команду 56 матчей, в которых отдал 3 ассиста и заработал 4 желтых карточки. В общем, дебютировал за сборную в товарищеском матче против Дании, когда Украина минимально проступилась сопернику 1:0. Тогда Вячеслав получил на поле всего одну минуту игрового времени. Это было еще 30 апреля далекого 2003 года. Последний раз играл за "сине-желтых" летом 2016-го на Евро-2016. В последних четырех встречах за сборную был капитаном команды.

Отметим, что перед матчем против Англии подопечные Ротаня провели контрольную закрытую игру против английского Бренфторда. "Сине-желтые" уверенно обыграли резервистов "пчел" 2:0. Голы забивали Александр Сваток и Георгий Судаков. Коноплянка в этом поединке вышел после перерыва.

В сезоне-2022/2023 Евгений провел за свой польский клуб Краковию 19 поединков, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

Обратите внимание! Матч Англия – Украина начнется 26 марта в 19.00 (по Киеву). Поединок на "Уэмбли" рассудит нидерландская бригада арбитров.