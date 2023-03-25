Свою думку про виклик Євгена Коноплянки у головну команду країни висловив віцепрезидент рівненського Вереса В'ячеслав Шевчук. Колишній захисник збірної України вирішив покепкувати з Євгена.

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Шевчук: Тренерський штаб вірить у нього

Колишній футболіст розповів, що надіслав повідомлення Коноплянці зі словами, що теж може підтягнутись у збірну, якщо тій знадобиться його допомога в обороні.

Я написав Жені: якщо потрібна моя допомога, я, в принципі, готовий під'їхати у заявку. Але у нас в команді хороші ліві захисники – Миколенко, Соболь. Хороша конкуренція, Матвієнко теж може там зіграти. У нас багато молодих гравців, які справді прогресують,

– сказав Шевчук.

В'ячеслав зізнався, що виклик Коно у збірну був для нього несподіванкою, адже востаннє Євген грав за "синьо-жовтих" ще у лютому 2021 року.

Також Шевчук пригадав про труднощі Коноплянки у Шахтарі, де потім він втратив ігрову практику, та Польщі, де виступає зараз. Однак функціонер Вереса зауважив, що Коно має довіру нового тренерського штабу збірної.

Цікаво! За свою кар'єру Шевчук провів за національну команду 56 матчів, у яких віддав 3 асисти та заробив 4 жовті картки. Загалом дебютував за збірну у товариському матчі проти Данії, коли Україна мінімально проступилась супернику 1:0. Тоді В'ячеслав отримав на полі лише одну хвилину ігрового часу. Було це ще 30 квітня далекого 2003 року. Востаннє грав за "синьо-жовтих" влітку 2016-го на Євро-2016. У своїх останніх чотирьох зустрічах за збірну був капітаном команди.

Відзначимо, що перед матчем проти Англії підопічні Ротаня провели контрольну закриту гру проти англійського Бренфторда. "Синьо-жовті" впевнено обіграли резервістів "бджіл" 2:0. Голи забивали Олександр Сваток та Георгій Судаков. Коноплянка у тому поєдинку вийшов по перерві.

У сезоні-2022/2023 Євген провів за свій польський клуб Краковію 19 поєдинків, у яких забив 3 голи та зробив 2 результативні передачі.

Зверніть увагу! Матч Англія – Україна розпочнеться 26 березня о 19:00 (за Києвом). Поєдинок на "Вемблі" розсудить нідерландська бригада арбітрів.