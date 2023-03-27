Мы идем с высоко поднятой головой, – Шевченко оценил игру Украины против Англии на "Уэмбли"

Сборная Украины не смогла порадовать своих болельщиков победой на отборе на Евро-2024. Подопечные Руслана Ротаня без шансов уступили Англию 2:0.

Оба гола команды "трех львов" были забиты за три минуты первого тайма. Сначала Гарри Кейн, ставший в первом туре лучшим бомбардиром в истории сборной, открыл счет в матче. А уже через три минуты Букайо Сака красивым ударом удвоил преимущество подопечных Гарета Саутгейта 2:0.

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Шевченко: Украина показала хорошую борьбу

Во втором тайме у Англии было еще несколько опасных моментов, но больше не забивало в ворота Анатолия Трубина. Украина уступила в первом своем квалификационном матче на Евро-2024.

После поединка своими впечатлениями от поединка Англия – Украина поделился бывший наставник "сине-желтых" Андрей Шевченко посетил эту игру. По мнению тренера, англичане показали более качественную игру, но Шеви понравился, как его земляки подошли к этому поединку на "Уэмбли".

Мне очень приятно, что болельщики ценят усилия игроков. Англия была гораздо лучше и качественнее, но мне понравился подход нашей команды. Мы идем с высоко приподнятой головой. Украина показала хорошую борьбу,

– заявил Шевченко.

Отметим, что Андрей Николаевич вместе с легендой английского Ливерпуля Стивом Джеррардом были экспертами для Channel 4.

Напомним, что Шевченко присутствовал не только на этом поединке. 23 марта Андрей Николаевич посетил товарищескую игру сборной Украины против Брентфорда, в котором команда Руслана Ротаня уверенно победила 2:0 благодаря голам Александра Сватка и Георгия Судакова.

Шева наблюдал за матчем с трибун в компании Александра Зинченко, который в поединке против Англии был капитаном сборной Украины.

К слову. Шевченко возглавлял национальную команду с июля 2016 по 1 августа 2021 года. До этого являлся ассистентом главного тренера. Покинул сборную после Евро-2020, где "сине-желтые" дошли до четвертьфинала, где проиграли все той же Англии 0:4. Во главе сборной Украины Шева провел 52 матча.