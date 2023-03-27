Обидва голи команди "трьох левів" були забиті за три хвилини першого тайму. Спершу Гаррі Кейн, який у першому турі став найкращим бомбардиром в історії збірної, відкрив рахунок у матчі. А вже через три хвилини Букайо Сака красивим ударом подвоїв перевагу підопічних Гарета Саутгейта 2:0.

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Шевченко: Україна показала хорошу боротьбу

У другому таймі Англія мала ще декілька небезпечних моментів, але більше не забивала у ворота Анатолія Трубіна. Україна поступилась у першому своєму кваліфікаційному матчі на Євро-2024.

Після поєдинку своїми враженнями від поєдинку Англія – Україна поділився колишній наставник "синьо-жовтих" Андрій Шевченко, який відвідав цю гру. На думку тренера, англійці показали якіснішу гру, але Шеві сподобався, як його земляки підійшли до цього поєдинку на "Вемблі".

Мені дуже приємно, що вболівальники цінують зусилля гравців. Англія була набагато кращою та більш якісною, але мені сподобався підхід нашої команди. Ми йдемо з високо піднятою головою. Україна показала хорошу боротьбу,

– заявив Шевченко.

Відзначимо, що Андрій Миколайович разом із легендою англійського Ліверпуля Стівом Джеррардом були експертами для Channel 4.

Нагадаємо, що Шевченко був присутній не лише на цьому поєдинку. 23 березня Андрій Миколайович відвідав товариську гру збірної України проти Брентфорда, у якому команда Руслана Ротаня впевнено перемогла 2:0 завдяки голам Олександра Сватка та Георгія Судакова.

Шева спостерігав за матчем із трибун у компанії Олександра Зінченка, який у поєдинку проти Англії був капітаном збірної України.

До слова. Шевченко очолював національну команду з липня 2016-го по 1 серпня 2021-го років. До цього був асистентом головного тренера. Покинув збірну після Євро-2020, де "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу, де програли все тій же Англії 0:4. На чолі збірної України Шева провів 52 матчі.