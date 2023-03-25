Шансы есть, даже если их нет: сможет ли Украина взять очки в матче с Англией
Команда Руслана Ротаня - откровенный аутсайдер в стартовом матче отбора на Евро-2024. Рассказываем о котировках букмекеров на поединок в Лондоне.
Уже в воскресенье, 26 марта сборная Украины начнет свой путь в квалификации Евро-2020. Первым соперником нашей команды станет действующий вицечемпион Европы сборная Англии, пишет 24 канал.
По теме Украина стартует в отборе на Евро-2024 матчем против Англии: все, что следует знать об этой игре
Украинские сборники соберутся впервые за полгода. Последний свой матч Украина провела еще в сентябре прошлого года, когда не смогла обыграть Шотландию и провалила задачу выхода в дивизион Лиги наций.
Англия в этом сезоне турнира тоже выступила неудачно. Подопечные Саутгейта набрали всего три балла в играх с Италией, Венгрией и Германией и снизились в лигу В. Поэтому не исключено, что в следующей Лиге наций украинцы и англичане снова встретятся.
Впрочем, старт квалификации Евро-2024 показал, что "три льва" в полном порядке. Англия сумела на выезде одержать победу над чемпионом Европы Италией (2:1), играя при этом в меньшинстве.
Как Англия одолела Италию:
Прогноз букмекеров
Эксперты почти не сомневаются, что Англия выигрывает у Украины. Коэффициент на команду Саутгейта составляет 1,31, тогда как на нашу команду – аж 12,50. Ничья же оценивается в 6,00. Также можно поставить на непроигрыш Украины, оцениваемый в 4,15.
При этом букмекеры ожидают большое количество голов. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент за 1,78, а на ТМ – за 2,27. Кроме того, названы главные фавориты на забитый гол:
- Харри Кейн (Англия) 1,75
- Фил Фоден (Англия) – 2,70
- Букайо Сака (Англия) – 2,90
- Джеймс Мэддисон (Англия) – 3,40
- Джек Грилиш (Англия) – 3,90
- Джуд Беллингем (Англия) – 4,00
- Коннор Галлахер (Англия) 4,90
- Михаил Мудрик (Украина) – 5,60
- Роман Яремчук (Украина) – 5,60
- Артем Довбик (Украина) – 6,00
Читайте также Что нужно знать о квалификации Евро-2024: формат, состав групп, календарь матчей и шансы Украины
История встреч
Англия и Украина сыграли 8 очных матчей за всю историю. Преимущество на стороне родоначальников – 5 побед при двух ничьих и одном поражении. В последний раз сборные встретились в четвертьфинале прошлого Евро.
Тогда команда Саутгейта разгромила подопечных Шевченко со счётом 4:0. Дубль тогда оформил Харри Кейн, еще по голу забили Харри Магуайр и Джордан Хендерсон.Важно знать. Матч Англия – Украина пройдет в Лондоне на стадионе "Уэмбли" в воскресенье, 26 марта. Прямая трансляция поединка будет доступна на "Суспільному", а также онлайн-сервисе Megogo. Начало – в 19:00 по киевскому времени.