Вже у неділю, 26 березня, збірна України почне свій шлях у кваліфікації Євро-2020. Першим суперником нашої команди стане чинний віцечемпіон Європи збірна Англії, пише 24 канал.

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Українські збірники зберуться вперше за півроку. Останній свій матч Україна провела ще у вересні минулого року, коли не змогла обіграти Шотландію та провалила задачу виходу в дивізіон А Ліги націй.

Англія у тому сезоні турніру теж виступила невдало. Підопічні Саутгейта набрали всього три бали в іграх з Італією, Угорщиною та Німеччиною і понизились в лігу В. Тому не виключено, що у наступній Лізі націй українці та англійці знову зустрінуться.

Втім старт кваліфікації Євро-2024 показав, що "три леви" в повному порядку. Англія зуміла на виїзді здобути перемогу над чемпіоном Європи Італією (2:1), граючи при цьому у меншості.

Як Англія подолала Італію:

Прогноз букмекерів

Експерти майже не сумнівають, що Англія виграє у України. Коефіціент на команду Саутгейта становить 1,31, тоді як на нашу команду – аж 12,50. Нічия ж оцінюється у 6,00. Також можна поставити на непрограш України, який оцінюється у 4,15.

При цьому букмекери очікують велику кількість голів. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіціент за 1,78, а на ТМ – за 2,27. Крім того, названі головні фаворити на забитий гол:

Харрі Кейн (Англія) – 1,75

Філ Фоден (Англія) – 2,70

Букайо Сака (Англія) – 2,90

Джеймс Меддісон (Англія) – 3,40

Джек Гріліш (Англія) – 3,90

Джуд Беллінгем (Англія) – 4,00

Коннор Галлахер (Англія) – 4,90

Михайло Мудрик (Україна) – 5,60

Роман Яремчук (Україна) – 5,60

Артем Довбик (Україна) – 6,00

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Історія зустрічей

Англія та Україна зіграли 8 очних матчів за всю історію. Перевага на боці родоначальників – 5 перемог при двох нічиїх та одній поразці. В останній раз збірні зустрілись у чвертьфіналу минулого Євро.

Тоді команда Саутгейта розгромила підопічних Шевченка з рахунком 4:0. Дубль тоді оформив Харрі Кейн, ще по голу забили Харрі Магуайр та Джордан Хендерсон.

Важливо знати. Матч Англія – Україна пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.