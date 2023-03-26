Англія стане першим суперником для збірної України у відборі на Євро-2024. Іншими командами, які потрапили до групи з українцями, стали збірні Італії, Північної Македонії та Мальти. І вони вже встигли провести свої перші ігри – італійці вдома програли англійцям, а Північна Македонія таки виявилася сильнішою за Мальту.

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Збірна України вже неодноразово грала проти Англії. Але перемогла лише одного разу у відборі на ЧС-2010. Востаннє команди зустрічалися між собою у чвертьфіналі Євро-2020, і тоді перемогли "три леви".

До матчу проти Англії 26 березня збірна України підходить у повному складі. За день до матчу у тренуванні на стадіоні "Вемблі" провели всі 25 гравців, які були викликані на матч.

Натомість у збірної Англії є чимало втрат. Через ушкодження виклик не отримав Рахім Стерлінг. Вже після оголошення заявки команда втратила одразу трьох гравців – Ніка Поупа, Мейсона Маунта та Маркуса Рашфорда. У грі проти Італії червону картку отримав Люк Шоу, відтак проти України він не зіграє через дискваліфікацію. А вже після цього через ушкодження табір збірної покинув і Ріс Джеймс.

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Матч Англія – Україна розпочнеться о 19:00 за київським часом (о 17:00 за місцевим часом). Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Україна. Вона буде доступна в цій новині.

Англія – Україна онлайн