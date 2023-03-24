Деклан Райс вже на 13-й хвилині відкрив рахунок у матчі. Наприкінці першого тайму Гаррі Кейн реалізував пенальті та подвоїв перевагу команди Гарета Саутгейта. Нападник Тоттенхема став найкращим бомбардиром в історії "трьох левів".

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Саутгейт: Тепер нам потрібно подумати про наступну гру з Україною

Італійці відповіли лише одним голом Матео Ретегі. Англійська збірна розпочала кваліфікацію на чемпіонат Європи-2024 з перемоги 1:2.

Після поєдинку головний тренер англійців Саутгейт поділився враженням від перемоги над "скуадро адзуррою" та очікування перед грою з Україною. Наставник "трьох левів" назвав одну перемогу українського суперника над його командою.

Саутгейт сподівається, що "12-й" гравець поведе його хлопців уперед.

Після того, як ми залишилися вдесятьох, нам вдалося зберегти єдність. Ми боролися, страждали, а потім здобули історичну перемогу. Тепер нам потрібно подумати про наступну гру з Україною. Це буде складна гра, тому що вони приїдуть більш відпочилими: вони не грали сьогодні ввечері. Нам знадобиться підтримка наших уболівальників на "Вемблі",

– сказав Саутгейт.

Українці заповнили паузу контрольним матчем проти резервістів англійського Брентфорда. Поєдинок мав закритий характер, де Руслан Ротань повинен був отримати додаткову інформацію про стан команди в цілому. Тому зустріч була недоступною для уболівальників те ЗМІ, а лише для офіційних осіб обох сторін, хоча відеоогляд матчу таки з'явився.

Відзначимо, що підопічні Руслана Петровича перемогли "бджіл" 2:0 завдяки голам Олександра Сватка та Георгія Судакова.

Зверніть увагу! Матч Англія – Україна відбудеться 26 березня о 19:00 на "Вемблі". Синьо-жовта збірна спробує здобути свою лише другу перемогу над "трьома левами". В історії протистоянь зафіксована одна мирова та 5 звитяг англійців.