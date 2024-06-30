Побитые Украиной против фаворита Евро-2024: онлайн-трансляция матча Англия – Словакия

Сборные Англии и Словакии сыграют на чемпионате Европы 30 июня 2024 года. Трансляцию игры в Гельзенкирхене можно смотреть онлайн на сайте 24 Канала.

В воскресенье, 30 июня, на Евро-2024 состоятся еще два матча в рамках 1/8 финала. Первой встречей дня станет битва в Гельзенкирхене, где Англия встретится со Словакией, пишет 24 Канал.

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Англия не впечатляет

Команда Гарет Саутгейта получила немалую порцию критики за выступления на групповой стадии. Англия хоть и выиграла квартет, но получила лишь пять очков и забила всего два гола.

Возможно, тренер бережет силы подопечных на плей-офф, но к прагматичному стилю игры Саутгейта при шикарном подборе игроков уже давно вопросы. Возможно, серьезное сопротивление "трем львам" смогут предложить словаки.

Подопечные Франческо Кальцоны оказались третьими в группе с Румынией, Бельгией и Украиной. Хотя словаки и проиграли команде Сергея Реброва, они смогли пройти с третьего места благодаря лучшей разнице голов.

При этом команда уже удивляла на этом Евро, обыграв в первом туре грозную Бельгию. К счастью для словаков, они подходят к матчу 1/8 финала без потерь. Англия же не сможет рассчитывать только на Шоу, к отсутствию которого привыкли.

Ориентировочные составы:

: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Гуэхи, Триппьер – Райс, Галлахер – Фоден, Беллингем, Сака – Кейн.: Дубравка – Пекарик, Вавро, Шкриньяр, Ганцко – Лоботка, Куцка, Дуда – Шранц, Боженик, Хараслин.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Англия – Словакия пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Словакия. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.