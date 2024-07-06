В субботу, 6 июля, на Евро-2024 состоятся два матча 1/4 финала. Первыми на поле в Дюссельдорфе выйдут сборные Англии и Швейцарии, пишет 24 Канал.

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Мощное шествие швейцарцев

Несмотря на неплохие результаты Англия крайне не впечатляет игрой на Евро-2024. Команда Саутгейта набрала всего 5 очков в группе и едва не вылетела на первой же стадии плей-офф.

В игре со словаками ситуацию спас супергол Беллингема в компенсированное время и удар головой от Кейна в экстратайме. Следующий соперник англичан обещает стать более сложным.

Швейцария оставила позади себя Венгрию и Шотландию в группе и едва не победила немцев, пропустив лишь под занавес игры. Особенно ярко "нейтралы" сыграли в 1/8 финала против действующих чемпионов Европы Италии (2:0).

Ко встрече с Англией швейцарцы подходят без кадровых потерь, тогда как у соперника же есть проблема в защите. Шоу до сих пор не готов, а основной центрбек Гуэхи дисквалифицирован из-за перебора карточек.

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Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Англия – Швейцария пользователи интернета смогут на ОТТ-платформе Megogo. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени. За полтора часа до игры транслятор начнет предматчевую студию с экспертами.

Также встречу вживую можно будет увидеть на региональных каналах Суспільного. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Англия – Швейцария. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.