У суботу, 6 липня, на Євро-2024 відбудуться два матчі 1/4 фіналу. Першими на поле у Дюссельдорфі вийдуть збірні Англії та Швейцарії, пише 24 Канал.

До теми Чемпіонат Європи з футболу 2024: календар і результати матчів

Потужна хода швейцарців

Попри непогані результати Англія вкрай не вражає грою на Євро-2024. Команда Саутгейта набрала всього 5 очок у групі та ледь не вилетіла на першій же стадії плей-оф.

У грі зі словаками ситуацію врятував супергол Беллінгема у компенсований час та удар головою від Кейна в екстратаймі. Наступний суперник англійців обіцяє стати більш складним.

Швейцарія залишила позаду себе Угорщину та Шотландію в групі та ледь не перемогла німців, пропустивши лише під завісу гри. Особливо яскраво "нейтрали" відіграли в 1/8 фіналу проти чинних чемпіонів Європи Італії (2:0).

До зустрічі з Англією швейцарці підходять без кадрових втрат, тоді як у суперника ж є проблема в захисті. Шоу досі не готовий, а основний центрбек Гуехі дискваліфікований через перебір карток.

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Англія – Швейцарія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Також зустріч наживо можна буде побачити на регіональних каналах Суспільного. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Англія – Швейцарія. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.