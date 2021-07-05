В Англии требуют отстранить от работы арбитра матча Украины на Евро: что произошло
Источник:AD.nl
Немецкий арбитр Феликс Брых попал под критику зарубежной прессы после матча Украина – Англия на Евро-2020. Наша команда разгромно уступила со счетом 0:4, но к работе рефери вопросов не должно бы быть.
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Англичане сразу призвали отстранить Бриха от работы и посадить на карантин, как это было с игроками их национальной команды Мейсоном Маунтом и Беном Чилуэллом. Они обнялись с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором, а позже у него был обнаружен коронавирус, поэтому на карантин отправился не только больной, но и англичане.
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Как прошел матч Украина – Англия
- Сборная Украины проиграла англичанам и вылетела с Евро-2020. Сопернику удалось забить 4 мяча в наши ворота. Голами отметились Магуайр, Хендерсон, а Кейн оформил дубль.
- Лучшим футболистом Украины в матче с Англией стал Евгений Макаренко. Выйдя на поле на 64 минуте, он отдал 19 точных передач из 20 (95%).
- Главный тренер украинцев Андрей Шевченко объяснил, что сыграли роль эпизоды, где не доиграли до конца. И обратил внимание, что у англичан было преимущество на стандартах.