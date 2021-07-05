Арбітр матчу Україна – Англія випив води з пляшки Романа Яремчука, порушивши протокол УЄФА.

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Англійці відразу закликали усунути Бриха від роботи і посадити на карантин, як це було з гравцями їх національної команди Мейсоном Маунтом і Беном Чілуеллом. Вони обнялися з гравцем збірної Шотландії Біллі Гілмором, а пізніше у нього був виявлений коронавірус, тому на карантин відправився не тільки хворий, але і англійці.

Фелікс Брих випив воду з пляшки Романа Яремчука: відео

Як пройшов матч Україна – Англія