Арбитр матча Украина – Англия выпил воды из бутылки Романа Яремчука, нарушив протокол УЕФА.

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Англичане сразу призвали отстранить Бриха от работы и посадить на карантин, как это было с игроками их национальной команды Мейсоном Маунтом и Беном Чилуэллом. Они обнялись с игроком сборной Шотландии Билли Гилмором, а позже у него был обнаружен коронавирус, поэтому на карантин отправился не только больной, но и англичане.

Феликс Брых выпил воду из бутылки Романа Яремчука: видео

Как прошел матч Украина – Англия