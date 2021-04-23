Формат Британской Суперлиги
Она станет вариантом реформирования английской Премьер-лиги с вхождением шотландских клубов, в частности Селтика и Рейнджерса. Последние получат возможность выиграть значимый титул, привлечь новых спонсоров и интерес со стороны болельщиков со всего мира.
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В новой лиге уменьшится количество команд в элитном дивизионе с 20 до 18, а также будет проводиться плей-офф в конце регулярного чемпионата с участием четырех команд.
Проект, в отличие от европейской Суперлиги, которая встретила жесткую критику со стороны всего футбольного сообщества и сразу провалилась, получит поддержку ФИФА, УЕФА и британского правительства.
Ранее об объединении некоторых чемпионатов положительно высказывался глава ФИФА Джанни Инфантино. По его мнению, это возможно не только в Великобритании, но и в Голландии и Бельгии.
В 2013 году шотландская Премьер-лига была реорганизована. Чемпионство почти постоянно разыгрывают Селтик и Рейнджерс. С 2013 года семь раз лигу выиграл Селтик.
Футбольная Суперлига: появилась и развалилась за два дня
- 18 апреля 12 футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В общем учредителей должно быть 15. А в новом турнире будут выступать 20 клубов. 5 команд будут получать приглашения отдельно на каждый сезон.
- Основателями Суперлиги стали 12 клубов. Шесть из них представляли АПЛ: Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Манчестер Сити, Челси, Тоттенхэм и Арсенал. Еще по три клуба были из Испании (Реал, Барселона и Атлетико) и Италии (Ювентус, Милан и Интер).
- Именно английские клубы первыми покинули Суперлигу под давлением УЕФА и местных футбольных властей.
- Впоследствии об отказе объявили и Атлетико, Интер и Милан. Поэтому пока остались Реал, Ювентус и Барселона. Хотя руководство Суперлиги уже объявило о приостановке турнира. Но от своей идеи не отказалось.