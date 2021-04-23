Формат Британской Суперлиги

Она станет вариантом реформирования английской Премьер-лиги с вхождением шотландских клубов, в частности Селтика и Рейнджерса. Последние получат возможность выиграть значимый титул, привлечь новых спонсоров и интерес со стороны болельщиков со всего мира.

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В новой лиге уменьшится количество команд в элитном дивизионе с 20 до 18, а также будет проводиться плей-офф в конце регулярного чемпионата с участием четырех команд.

Проект, в отличие от европейской Суперлиги, которая встретила жесткую критику со стороны всего футбольного сообщества и сразу провалилась, получит поддержку ФИФА, УЕФА и британского правительства.

Ранее об объединении некоторых чемпионатов положительно высказывался глава ФИФА Джанни Инфантино. По его мнению, это возможно не только в Великобритании, но и в Голландии и Бельгии.

В 2013 году шотландская Премьер-лига была реорганизована. Чемпионство почти постоянно разыгрывают Селтик и Рейнджерс. С 2013 года семь раз лигу выиграл Селтик.

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