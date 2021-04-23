Формат Британської Суперліги
Вона стане варіантом реформування англійської Прем'єр-ліги з входженням шотландських клубів, зокрема Селтіка і Рейнджерса. Останні отримають можливість виграти значимий титул, залучити нових спонсорів та інтерес з боку уболівальників з усього світу.
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У новій лізі зменшиться кількість команд в елітному дивізіоні з 20 до 18, а також буде проводитися плей-офф в кінці регулярного чемпіонату за участю чотирьох команд.
Проєкт, на відміну від європейської Суперліги, яка зустріла жорстку критику з боку всього футбольного співтовариства і відразу провалилася, отримає підтримку ФІФА, УЄФА і британського уряду.
Раніше про об'єднання деяких чемпіонатів позитивно висловлювався глава ФІФА Джанні Інфантіно. На його думку, це можливо не тільки у Великобританії, але і в Голландії і Бельгії.
У 2013 році шотландська Прем'єр-ліга була реорганізована. Чемпіонство майже постійно розігрують Селтік і Рейнджерс. З 2013 року сім разів лігу виграв Селтік.
Футбольна Суперліга: з'явилася та розвалилася за два дні
- 18 квітня 12 футбольних клубів оголосили про створення Суперліги. Загалом засновників має бути 15. А в новому турнірі будуть виступати 20 клубів. 5 команд будуть отримувати запрошення окремо на кожен сезон.
- Засновниками Суперліги стали 12 клубів. Шість з них представляли АПЛ: Манчестер Юнайтед, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Челсі, Тоттенхем та Арсенал. Ще по три клуби були з Іспанії (Реал, Барселона та Атлетіко) та Італії (Ювентус, Мілан та Інтер).
- Саме англійські клуби першими покинули Суперлігу під тиском УЄФА та місцевої футбольної влади.
- Згодом про відмову оголосили й Атлетіко, Інтер та Мілан. Тож поки залишилися Реал, Ювентус та Барселона. Хоча керівництво Суперліги вже оголосило про призупинку турніру. Але від своєї ідеї не відмовилося.