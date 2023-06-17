Они не люди: первая ракетка Украины прокомментировала зверства россиян в родном городе

Ангелина Калинина вспомнила счастливое время детства в родной Новой Каховке. Ее город оккупирован с первых дней полномасштабного вторжения, а после подрыва Каховской ГЭС еще и ушел под воду.

Ангелина Калинина провела все свое детство в Новой Каховке. Там украинская спортсменка ходила в школу и делала первые шаги в теннисе, но россияне решили все разрушить.

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Ужасная ситуация в Новой Каховке

Ангелина провела счастливое детство, где росла в конкурентной среде. Ее начало пути к профессиональному теннису начиналось в оккупированной Новой Каховке.

Я часто вспоминаю летние дни, особенно в детстве. Очень сложно об этом говорить... Я каждый день просыпалась в 6 утра, шла с бабушкой на теннисный корт, у нас была первая тренировка, потом возвращалась домой, потом еще одна тренировка, фитнес-игры или что-то еще в группе, потому что там было очень много детей. Я росла в очень конкурентной среде, потому что у нас там были сотни игроков моего возраста и старших, так что это было... Это потрясающие воспоминания,

– вспомнила украинка.

Но все для Украины и родного города Калининой изменилось в феврале 2022 года. Сначала была оккупация, а позже, в июне 2023 года, захватчики решили затопить юг нашей страны и даже не помогали людям спасаться на оккупированных территориях, обстреливая при этом волонтеров, которые пытались помочь.

Я не могу этого забыть, но то, что произошло сейчас... У меня нет слов для этого, потому что сначала они захватили эту территорию, они оккупировали эту территорию, а теперь они разбомбили, и из-за этого взрыва вся вода просто накрыла весь город . Ну, что я могу сказать? Они ведь не люди,

– сказала Ангелина.

Семья не хотела уезжать из родного города, но российские бомбы не оставили им выбора

В начале вторжения бабушка и дедушка теннисистки не захотели переезжать в столицу из Новой Каховки, но после того, как на соседний дом упала бомба, они изменили свое решение. Однако ситуация в Киеве не намного лучше, ведь город постоянно под обстрелами. И это уже стало нормой для украинцев.

"Дети гуляют на улицах, ездят машины, и в это невозможно было бы поверить, пока вы не увидите это. Просто из окна своего дома ты видишь, как летит ракета, потом еще одна, и они живут постоянно в этой реальности. Украине это уже привычная ситуация", – с грустью констатировала первая ракетка Украины.

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По словам Ангелины, больше всего от этого страдают дети, которые очень напуганы. У ее мамы, тренера по теннису, была ситуация, когда начался дождь и гремел сильный гром, то детям было настолько страшно, что они не могли тренироваться, потому что их трясло. Дети не могли себя контролировать.

Интересно, так ли страдает Арина Сабаленко, которая постоянно рассказывает, что ей очень сложно, а спорт – вне политики, и спортсмены ни в чем не виноваты. И, что об этом думают спортивные чиновники, которые очень переживают за Украину? Равные условия для спортсменов сохраняются? Ведь это главный принцип спорта. Риторические вопросы, которые, конечно, Бах и компания не захотят замечать.

В конце интервью украинская теннисистка рассказала, как ей удается сосредоточиться на теннисе, в то время как ее родной город находится под водой, ее регион оккупирован российской армией, а семья подвергается ежедневным ракетным обстрелам.



"Что нам остается делать?", – сказала Калинина. "Это наша битва на корте. Люди бьются в Украине, мы сражаемся на своем месте. Украинцы очень сплоченные и очень сильные".

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