Украинское спортивное сообщество активно помогает Родине в войне против российских захватчиков. Кое-кто берет оружие в руки и идет в ряды ВСУ, другие же оказывают финансовую и гуманитарную помощь.
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Не исключение и одна из ведущих теннисисток Украины Даяна Ястремская. Одесситка создала благотворительный фонд DIY для помощи гражданам, пострадавшим от войны.
На своей странице в инстаграмме девушка отчиталась об очередной гуманитарной помощи от фонда. Даяна организовала доставку продуктовых наборов в Херсон, который подвергается затоплениям после подрыва россиянами Каховской ГЭС.
Более 800 тысяч тонн гуманитарной помощи разъехалось по стране с этого места. Грузовики направлялись в Харьков, Бучу, Киев, Бахмут и многие другие города. Передали людям более 25 тысяч продуктовых наборов. Сегодня направили 2500 продуктовых наборов в Херсон. Всей семьей стараемся помогать, чем можем,
– рассказала Ястремская.
Видео с инстаграма теннисистки:
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Кратко о теракте на Каховской ГЭС
- Ночью 6 июня российские террористы совершили подрыв Каховской ГЭС, оккупированной с марта прошлого года.
- Вода из Каховского водохранилища затопила около 600 квадратных километров в Херсонской области
- Известно о по меньшей мере 10 погибших из-за подрыва русской армией дамбы. Еще 20 человек ранены, среди них пять полицейских и двое спасателей.
- Без вести пропавшими считаются 35 человек, среди них семеро детей
- Худшая ситуация остается на левом берегу Днепра, где населенные пункты находятся под оккупацией. Левобережье географически расположено ниже правого берега, поэтому больше пострадало от подтоплений.
- Сами оккупанты мешали жителям самостоятельно эвакуироваться и обстреливали тех, кто пытался переплыть через Днепр на неоккупированную территорию.
- Также подрыв Каховской ГЭС создает угрозу оккупированной Запорожской АЭС в Энергодаре. Из-за снижения уровня воды в Каховском водохранилище атомная станция может предстать перед недостатком воды для охлаждения блоков.