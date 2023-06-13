Украинское спортивное сообщество активно помогает Родине в войне против российских захватчиков. Кое-кто берет оружие в руки и идет в ряды ВСУ, другие же оказывают финансовую и гуманитарную помощь.

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Не исключение и одна из ведущих теннисисток Украины Даяна Ястремская. Одесситка создала благотворительный фонд DIY для помощи гражданам, пострадавшим от войны.

На своей странице в инстаграмме девушка отчиталась об очередной гуманитарной помощи от фонда. Даяна организовала доставку продуктовых наборов в Херсон, который подвергается затоплениям после подрыва россиянами Каховской ГЭС.

Более 800 тысяч тонн гуманитарной помощи разъехалось по стране с этого места. Грузовики направлялись в Харьков, Бучу, Киев, Бахмут и многие другие города. Передали людям более 25 тысяч продуктовых наборов. Сегодня направили 2500 продуктовых наборов в Херсон. Всей семьей стараемся помогать, чем можем,

– рассказала Ястремская.

Видео с инстаграма теннисистки:

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Кратко о теракте на Каховской ГЭС