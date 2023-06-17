Ангеліна Калініна провела все своє дитинство у Новій Каховці. Там українська спортсменка ходила у школу та робила перші кроки в тенісі, але росіяни вирішили все зруйнувати.

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Жахлива ситуація у Новій Каховці

Ангеліна провела щасливе дитинство, де зростала у конкурентному середовищі. ЇЇ початок шляху до професійного тенісу розпочинався у окупованій Новій Каховці.

Я часто згадую літні дні, особливо в дитинстві. Дуже складно про це говорити... Я щодня прокидалася о 6-й ранку, йшла з бабусею на тенісний корт, у нас було перше тренування, потім поверталася додому, потім ще одне тренування, фітнес-ігри або щось іще в групі, тому що там було дуже багато дітей. Я зростала в дуже конкурентному середовищі, тому що в нас там були сотні гравців мого віку і старших, тож це було... Це приголомшливі спогади,

– згадала українка.

Але все для України та рідного міста Калініної змінилося у лютому 2022 року. Спочатку була окупація, а пізніше, у червні 2023 року, загарбники вирішили затопити південь нашої країни та навіть не допомагали людям рятуватися на окупованих територіях, обстрілюючи при цьому волонтерів, які намагалися допомогти.

Я не можу цього забути, але те, що сталося зараз... У мене немає слів для цього, тому що спочатку вони захопили цю територію, вони окупували цю територію, а тепер вони розбомбили, і через цей вибух уся вода просто накрила все місто. Ну що я можу сказати? Вони ж не люди,

– сказала Ангеліна.

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На початку вторгнення бабуся та дідусь тенісистки не захотіли переїжджати до столиці з Нової Каховки, але після того, як на сусідній з ними будинок впала бомба, вони змінили своє рішення. Проте ситуація у Києві не набагато краща, адже місто постійно під обстрілами. І це вже стало нормаою для українців.

"Діти гуляють на вулицях, їздять машини, і в це неможливо було б повірити, поки ви не побачите це. Просто з вікна свого будинку ти бачиш, як летить ракета, потім ще одна, і вони живуть постійно в цій реальності. Для людей в Україні це вже звична ситуація", – з сумом констатувала перша ракетка України.

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За словами Ангеліни, найбільше від цього страждають діти, які дуже налякані. У її мами, тренерки з тенісу, була ситуація, коли почався дощ і гримів сильний грім, то дітям було настільки страшно, що вони не могли тренуватися, бо їх трясло. Діти не могли себе контролювати.

Цікаво, чи так уже страждає Аріна Сабалєнко, яка постійно розповідає, що їй дуже складно, а спорт – поза політикою, і спортсмени ні в чому не винні. Та, що про це думають спортивні чиновники, які дуже переживають за Україну? Рівні умови для спортсменів зберігаються? Адже це головний принцип спорту. Риторичні запитання, які, звісно ж, Бах та компанія не захочуть помічати.

Наприкінці інтерв'ю українська тенісистка розповіла, як їй вдається зосередитися на тенісі, у той час, коли її рідне місто перебуває під водою, її регіон окупований російською армією, а сім'я піддається щоденним ракетним обстрілам.



"Що нам залишається робити?", – сказала Калініна. "Це наша битва на корті. Люди б'ються в Україні, ми б'ємося на своєму місці. Українці дуже згуртовані і дуже сильні".

Обов'язково переможемо!