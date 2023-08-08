В Монреале стартовал престижный женский турнир категории WTA1000. Среди 56 участниц на старт вышли четверо представительниц Украины, пишет 24 канал.

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Правда, уже в первом круге две лучшие теннисистки нашей страны завершили свои выступления. Ночью с понедельника на вторник Ангелина Калинина дала сражение американке Слоан Стивенс.

Теннисистки чаще брали гейма на чужой подаче. Первый сет Слоан взяла со счетом 6:4, тогда как вторая американка взяла на тайбрейке. Тем временем Элина Свитолина пострадала также от соперницы из США.

Даниэла Коллинз одержала более уверенную победу над украинкой. Элина не смогла взять ни одного брейка, а в общей сложности ей покорилось всего четыре гейма за игру.

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Таким образом, на турнире в Монреале осталось еще две украинок. Марта Костюк вечером встретится с китаянкой Цинь Чжэн. В свою очередь Лесю Цуренко ждет хорватка Петра Мартич.