У Монреалі стартував престижний жіночий турнір категорії WTA1000. Серед 56-ти учасниць на старт вийшли четверо представниць України, пише 24 канал.

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Правда, вже у першому колі дві найкращі тенісистки нашої країни завершили свої виступи. Вночі з понеділка на вівторок Ангеліна Калініна дала бій американці Слоан Стівенс.

Тенісистки частіше брали гейми на чужій подачі. Перший сет Слоан взяла з рахунком 6:4, тоді як другий американка взяла на тайбрейку. Тим часом Еліна Світоліна постраждала також від суперниці зі США.

Даніела Коллінз здобула більш впевнену перемогу над українкою. Еліна не змогла взяти жодного брейку, а загалом їй підкорилось лише чотири гейми за гру.

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Таким чином на турнірі в Монреалі залишилось ще двоє українок. Марта Костюк ввечері зустрінеться із китаянкою Цінь Чжен. У свою чергу на Лесю Цуренко чекає хорватка Петра Мартич.