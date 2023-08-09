Эмиратский клуб договорился с Иньестой о контракте на 1 год – до конца июня 2024 года. Однако в соглашение включена опция пролонгации сотрудничества еще на один сезон.

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Уехал зарабатывать на жизнь, которая будет после футбола

Эмирейтс Андрес добрался бесплатно, ведь перешел в клуб на правах свободного агента. До этого с 2018 года испанский полузащитник играл за японский Виссел Кобе. До этого выступал исключительно в структуре Барселоны.

9 августа должна состояться официальная пресс-конференция звездного новичка-ветерана.

Иньеста уже прибыл в расположение своего нового клуба с семьей.

Иньеста в расположении Эмирейтс: смотрите видео

Напомним, что бывший капитан Барселоны был близок к переходу в Интер Майами, если бы не правила МЛС по зарплатам. В США Иньеста мог снова поиграть в одной команде с Лионелем Месси, как это было в Каталонии с 2005-го по 2018-й, когда Андрес покинул испанский гранд. Лео ушел из Барселоны в августе 2021-го.

Отметим, что Дэвид Бекхэм собирает в Интере всех бывших звезд Барселоны. Клуб уже подписал контракт не только с Месси, являющимся капитаном команды, но и Серхио Бускетсом и Жорди Альбой. Вот такая каталонская компания у нашего центрбека Сергея Кривцова.

Уже 19 августа Иньеста может дебютировать за Эмирейтс, который сыграет в первом туре Про-лиги ОАЭ против Аль-Васла.