Еміратський клуб домовився із Іньєстою про контракт на 1 рік – до кінця червня 2024 року. Однак в угоду включена опція пролонгації співпраці ще на один сезон.

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Емірейтс Андрес дістався безкоштовно, адже перейшов у клуб на правах вільного агента. До цього із 2018 року іспанський півзахисник грав за японський Віссел Кобе. До цього виступав виключно у структурі Барселони.

9 серпня повинна відбутись офіційна пресконференція зіркового новачка-ветерана.

Іньєста вже прибув у розташування свого нового клубу із родиною.

Іньєста у розташуванні Емірейтс: дивіться відео

Нагадаємо, що колишній капітан Барселони був близький до переходу в Інтер Маямі, якби не правила МЛС щодо зарплат. У США Іньєста міг знову пограти в одній команді із Ліонелем Мессі, як це було у Каталонії із 2005-го по 2018-й, коли Андрес покинув іспанський гранд. Лео пішов із Барселони у серпні 2021-го.

Відзначимо, що Девід Бекхем збирає в Інтері усіх колишніх зірок Барселони. Клуб вже підписав контракт не лише з Мессі, який є капітаном команди, а й Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою. Ось така каталонська компанія у нашого центрбека Сергія Кривцова.

Вже 19 серпня Іньєста може дебютувати за Емірейтс, який зіграє у першому турі Про-ліги ОАЕ проти Аль-Васла.