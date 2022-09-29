Патриотическое желание: Шевченко рассказал, что попросил в свой день рождения
Источник:инстаграмм Андрея Шевченко
В четверг, 29 сентября 2022 года, свой день рождения отмечает легенда футбола Андрей Шевченко. Украинскому наставнику исполнилось 46 лет.
Шевченко: Мир в Украине – это мое самое большое желание сегодня
Бывший главный тренер сборной Украины и итальянского Дженоа изложил в свой день публикацию в соцсетях. Андрей Шевченко рассказал о единственном своем желании. И оно связано с родной страной.
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Футбольный наставник добавил фото сине-желтого флага, на котором была фраза: "Мир в Украине – это мое самое большое желание сегодня". Именинник коротко, но патриотично подписал фотографию.
Все, чего я прошу на день рождения – это мир,
– подписал Шевченко.
Кажется, что в настоящее время такое желание есть у каждого украинца.
Шевченко – легенда, которая не дает миру забыть о войне в Украине
- После 24 февраля Шевченко отложил все свои футбольные мечты ради родной страны. Бывший наставник "сине-желтых" имеет плотный график, в котором общение с иностранной прессой, волонтерство, официальные встречи и благотворительные мероприятия.
- Футбол отошел на второй план для Андрея Николаевича. Как ранее рассказывал журналист Игорь Цыганик, Шевченко мало говорит о футболе.
- Тренер стал первым послом платформы UNITED 24. За такую помощь Владимир Зеленский наградил Шевченко отличием "Национальная легенда Украины".
- В прошлом Шевченко был главным тренером сборной Украины и итальянского Дженоа. Во времена карьеры футболиста поиграл за несколько топовых клубов Европы – Динамо, Милан и Челси. Недавно стало известно, что экс-форвард мог поиграть в Реале, но Милан отказал мадридцам.