Шевченко: Мир в Україні – це моє найбільше бажання сьогодні
Колишній головний тренер збірної України та італійського Дженоа виклав у свій день публікацію в соцмережах. Андрій Шевченко розповів про єдине своє бажання. І воно пов'язане з рідною країною.
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Футбольний наставник додав фото синьо-жовтого прапора на якому були фраза: "Мир в Україні – це моє найбільше бажання сьогодні". Іменинник коротко, але патріотично підписав світлину.
Все, чого я прошу на день народження – це мир,
– підписав Шевченко.
Здається, що у теперішній час таке бажання є у кожного українця.
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- Після 24 лютого Шевченко відклав усі свої футбольні мрії заради рідної країни. Колишній наставник "синьо-жовтих" має щільний графік, у якому є спілкування з іноземною пресою, волонтерство, офіційні зустрічі та благодійні заходи.
- Футбол відійшов на другий план для Андрія Миколайовича. Як раніше розповідав журналіст Ігор Циганик, Шевченко мало говорить про футбол.
- Тренер став першим амбасадором платформи UNITED 24. За таку допомогу Володимир Зеленський нагородив Шевченка відзнакою "Національна легенда України".
- У минулому Шевченко був головним тренером збірної України та італійського Дженоа. У часи кар'єри футболіста пограв за декілька топових клубів Європи – Динамо, Мілан та Челсі. Нещодавно стало відомо, що міг ексфорвард пограти у Реалі, але Мілан відмовив мадридцям.