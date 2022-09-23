Мог поиграть в Ла Лиге

За свою карьеру футболиста Андрей Шевченко поиграл в трех странах – Украине, Англии и Италии. Бывший вице-президент Милана Андриано Галлиани рассказал об интересе со стороны Реала в сторону украинского форварда.

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Галлиани признался, что в день финала Лиги чемпионов-2001 на "Сан-Сиро" беседовал с президентом мадридского клуба Флорентино Пересом. Владелец "сливочных" предложил за Шеву сумасшедшие 55 миллионов евро. Однако "россонери" решили, что этих денег недостаточно для того, чтобы отпускать одного из своих лучших нападающих.

Владелец Реала поставил перед Миланом неоднозначный ультиматум, в котором шла речь о Зидане. Вроде бы, если мадридцам не удастся оформить переход Шевченко, то "Королевский клуб" на следующий день поедет переманивать Зинедина.

Это произошло в день финала Лиги чемпионов между Валенсией и Баварией на Сан-Сиро. Флорентино сел рядом со мной и предложил Шевченко 110 миллиардов лир. Он сказал: "Если вы не продадите его, я уеду в Турин во второй половине дня и заберу Зидана". Я позвонил по телефону Сильвио Берлускони, но президент отказался продавать Шевченко,

– сказал Галлиане.

Если Шевченко таки не надел футболку "сливочных", то Зидан примерил форму Реала. В середине июля 2001 года Зинедин переехал в Мадрид из туринского Ювентуса. После окончания карьеры футболиста Зидан был спортивным директором Реала и главным наставником мадридцев.

Шевченко же в футболке Милана стал обладателем "Золотого мяча". Также поиграл за лондонское Челси и киевское Динамо. Летом 2012 повесил бутсы на гвоздь. После 24 февраля Шева не думает о футболе, а активно занимается помощью Украины в войне против россии.