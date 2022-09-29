Шевченко: Мир в Украине – это мое самое большое желание сегодня

Бывший главный тренер сборной Украины и итальянского Дженоа изложил в свой день публикацию в соцсетях. Андрей Шевченко рассказал о единственном своем желании. И оно связано с родной страной.

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Футбольный наставник добавил фото сине-желтого флага, на котором была фраза: "Мир в Украине – это мое самое большое желание сегодня". Именинник коротко, но патриотично подписал фотографию.

Все, чего я прошу на день рождения – это мир,

– подписал Шевченко.

Кажется, что в настоящее время такое желание есть у каждого украинца.

Шевченко – легенда, которая не дает миру забыть о войне в Украине