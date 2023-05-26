25 мая журналист Игорь Бурбас сообщил, что Мирон Маркевич является одним из претендентов на должность нового главного тренера не чуждых ему Карпат. 72-летний специалист принялся комментировать информацию.

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Маркевич: Не знаю, нужно думать

Наставник заявил, что не ведет переговоров ни с одним клубом. Поэтому вся информация не правдива и остается лишь выдумками. Маркевич добавил, что львовский клуб не выходил на него с предложением. Но не стал давать категорический ответ о своем возможном появлении во главе "львов", если ему поступит предложение от Карпат.

Также Маркевич опроверг информацию и о своем сыне Остапа, которого тоже сватают на тренерский мостик Карпат. Также была информация, что Карпаты возглавит Маркевич-старший, а его ассистентом во львовском клубе будет его сын Остап.

Не знаю, нужно думать. Когда будет какая-нибудь конкретика. Тем более я сейчас далеко, за границей,

– ответил Мирон Маркевич.

Напомним, что 24 мая появилась информация об отставке Андрея Тлумака от должности главного тренера Карпат. Клуб пока никак не прокомментировал эти слухи и не подтвердил их. СМИ продолжили называть тех, кто имеет шанс стать преемником Тлумака.

Среди них называют не только двух Маркевичей. Также в печати фигурируют имена Юрия Мороза, Олега Дулуба (ранее возглавлял Карпаты) и Олега Лужного (недолгое время был спортивным директором львовян).

Впереди у Карпат еще последняя игра против Оболони, которая гарантировала себе выход в УПЛ. "Левы" провалили концовку сезона, поэтому продолжат соревноваться в Первой лиге Украины в следующем сезоне-2023/2024. Призрачные шансы у львовян еще существуют, но четвертый Металлург на 3 балла больше, а разница голов за тур до окончания сезона в пользу запорожского клуба составляет 6 мячей.

Маркевич уже четырежды возглавлял Карпаты