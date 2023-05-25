В предыдущих двух турах Карпаты проиграли дома запорожскому Металлургу 0:1 и на выезде были разгромлены ЛНЗ 4:1. Такие результаты фактически лишили команду места в топ-4.

К теме Пока Тлумак молчит: капитан Карпаты попросил прощения у фанатов за провальную игру

Клуб пока не подтвердил информацию

Главный тренер Карпат Андрей Тлумак не подобрал слов и не нашел смелости прийти на пресс-конференции после двух провальных поединков. После игры против ЛНЗ коротко по игре рассказал его ассистент Андрей Сапуга. Также прощение у болельщиков попросил капитан команды Денис Кожанов, но ответов на многие вопросы не было от наставника "львов".

24 мая "Брутальный футбол" сообщил, что якобы Тлумак встретился с футболистами и сообщил о своей отставке. И это за тур до окончания сезона-2022/2023. Впереди у Карпат только домашняя игра против Оболони, которая уже гарантировала себе выход в УПЛ (27 мая).

Пока львовский клуб не подтвердил данную информацию.

У Карпат еще маленький, но почти нереальный шанс выйти в стыковые матчи. Сейчас "львы" занимают 5-ю позицию, имея в своем активе 17 очков. На три балла больше у идущего 4-м запорожского Металлурга. Для выхода в стыковые поединки львовскому клубу нужно побеждать Оболонь с разгромным счетом и надеяться, что Металлург будет разгромлен Нивой. А это какие-то космические мечты.

Раньше была информация, что Тлумак покинет команду, если не выведет Карпаты в УПЛ. Что он фактически и не сделал, хотя был хороший подбор игроков, финансы и другие ресурсы.

Карьера Андрея Тлумака во львовских Карпатах