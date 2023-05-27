Львовскому клубу удалось оформить гол в раздевалку благодаря классному удару Кожанова и неуверенного сейва голкипера Оболони Кичака. После перерыва гостям удалось сравнять цифры на табло стадиона "Украина" 1:1. Голом отличился Мороз, пишет 24 Канал.

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Звездные гости на матче Первой лиги Украины

Финальный свисток зафиксировал ничью во Львове 1:1.

В вип-ложе за матчем следило немало футбольных гостей, среди которых были не только представители Карпат и Оболони. Среди собравшихся можно было увидеть нападающего Евгения Селезнева в компании гендиректора Днепра-1 Андрея Русола.

Также вживую поединок пришел посмотреть легендарный наставник Мирон Маркевич. После матча Мирон Богданович находился в отличном настроении и пообщался с не чуждыми Селезневым и Русолом.

Отметим, что СМИ активно сватают Маркевича к рулю "зелено-белых". Вроде бы Андрей Тлумак не смог выполнить задание на сезон (вывести команду в УПЛ), поэтому ушел в отставку. Хотя до матча и во время него именно Тлумак руководил игрой "львов" из технической зоны.

Возможно, появление Маркевича на трибунах не простое? Может, Мирон Богданович снова возглавит Карпаты? Хотя к этим слухам Маркевич-старший неоднократно был замечен на поединках "львов". Однако теперь его появление придает отдельное внимание и любопытство.

Интересно, что Маркевич уже отреагировал на слухи о его персоне и заинтересованности к нему "львов". Мирон Богданович заверил, что не ведет никаких переговоров и находится далеко за границей. Но уже 27 мая Маркевич был на домашнем матче Карпат.

К слову. Карпаты закончили сезон-2022/2023 на 5 месте в Первой лиге Украины. Среди претендентов на должность нового главного тренера называют Остапа Маркевича, Олег Дулуба, Олега Лужного и Юрия Мороза.