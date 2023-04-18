Мама плакала, дом, в котором она жила, трясло от взрывов, – Шевченко вспомнил 24 февраля

Уже больше года в Украине идет полномасштабная война против России, но тот день 24 февраля 2022 года навсегда запечатлевается в памяти всех украинцев. Посол платформы UNITED24 Андрей Шевченко рассказал, как прошел его первый день вторжения.

Бывший наставник "сине-желтых" узнал о полномасштабном вторжении России в его родную страну от мамы, живущей в Украине. Этот звонок навсегда запомнится футбольному наставнику.

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Шевченко: Это был самый трудный день в моей жизни

Тогда Андрей Шевченко признался, что был готов в тот же день приехать в Украину к самому родному человеку, но мама отказала сыну возвращаться в страну, где 24 февраля 2022 года начались жуткие ужасы. Мать Шевченко заявила, чтобы тот немедленно начал вести информационную войну против врага.

Я сразу все понял. Мама плакала, дом, в котором она жила, трясло от взрывов. На нас напали, на нас напали, – повторяла она. Я чувствовал себя растерянным, беспомощным и виноватым. Я ведь был так далеко. Сказал маме, что выезжаю к ней прямо сейчас. Ни в коем случае, – возразила она, – иди к журналистам, иди на телевидение. Это был самый трудный день в моей жизни,

– рассказал бывший тренер Дженоа.

Шевченко рассказал, как помогал родной стране из-за границы.

"Я не мог думать ни о чем другом, кроме того, что происходит в Украине. Мы передавали гуманитарную помощь, делали совместное собрание с ребятами, которые играли в Англии, Зинченко, Ярмоленко, создали платформу Play Your Part for Ukraine, чтобы привлечь средства для помощи детям, женщинам и пожилым людям, убегающим от войны. Англия, Италия, Америка – я постоянно куда-то ехал в поисках поддержки. Но этого все равно казалось мало", – сказал футбольный наставник.

Помню, митинг на Трафальгарской площади, куда мы пришли семьей. Вокруг были сине-желтые цвета, и я подумал, что полномасштабная война сделала то, чего спортсмены пытались достичь 30 лет – заполнить мир украинскими флагами. К сожалению, это обошлось нам слишком дорогой ценой,

– добавил Шевченко.

И действительно, Андрей Николаевич активно включился в помощь Украине уже с первых дней полномасштабного вторжения. Он стал послом UNITED24, посещал благотворительные вечера и собирал средства для мирных украинцев и военных. Шевченко продолжает все это делать и дальше.

Напомним, что уже во время полномасштабной войны в Украине Шевченко приезжал в родную страну, где встречался с Владимиром Зеленским и посещал разрушенные украинские города.