Колишній наставник "синьо-жовтих" дізнався про повномасштабне вторгнення Росії у нього рідну країну від мами, яка живе в Україні. Той дзвінок назавжди запам'ятається футбольному наставнику.

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Шевченко: Це був найважчий день у моєму житті

Тоді Андрій Шевченко зізнався, що був готовий у той же день приїхати в України до найріднішої людини, але мама відмовила сина повертатись у країну, де 24 лютого 2022 року почались моторошні жахіття. Мати Шевченка заявила, аби той негайно почав вести інформаційну війну проти ворога.

Я одразу все зрозумів. Мама плакала, будинок, в якому вона жила, трусило від вибухів. На нас напали, на нас напали, – повторювала вона. Я почувався розгубленим, безпорадним і винним. Адже я був так далеко. Сказав мамі, що виїжджаю до неї прямо зараз. В жодному разі, – заперечила вона, – іди до журналістів, іди на телебачення. Це був найважчий день у моєму житті,

– розповів колишній тренер Дженоа.

Шевченко розповів, як допомагав рідній країні із-за кордону.

"Я не міг думати ні про що інше, окрім того, що відбувається в Україні. Ми передавали гуманітарну допомогу, робили спільні збори з хлопцями, які грали в Англії, Зінченком, Ярмоленком, створили платформу Play Your Part for Ukraine, щоб залучити кошти для допомоги дітям, жінкам і літнім людям, що тікають від війни. Англія, Італія, Америка – я постійно кудись їхав у пошуках підтримки. Але цього все одно здавалося замало", – сказав футбольний наставник.

Пам'ятаю мітинг на Трафальгарській площі, куди ми прийшли родиною. Навколо були синьо-жовті кольори, і я подумав, що повномасштабна війна зробила те, чого спортсмени намагалися досягти 30 років, – заповнити світ українськими прапорами. На жаль, це обійшлося нам занадто дорогою ціною,

– додав Шевченко.

І справді, Андрій Миколайович активно включився у допомогу Україні вже із перших днів повномасштабного вторгнення. Він став амбасадором UNITED24, відвідував благодійні вечори та збирав кошти для мирних українців та військових. Шевченко продовжує все це робити й надалі.

Нагадаємо, що вже під час повномасштабної війни в Україні Шевченко приїжджав до рідної країни, де зустрічався з Володимиром Зеленським та відвідував зруйновані українські міста.