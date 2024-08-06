В Киеве состоялся благотворительный футбольный матч с военными 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Участие в мероприятии приняли некоторые известные личности, в частности представители украинского футбольного сообщества.

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Шевченко и Ребров на благотворительном матче

В благотворительном футбольном матче приняли участие бывшие игроки Динамо Киев, а сейчас президент УАФ и главный тренер сборной Украины – Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Мероприятие состоялось с целью собрать деньги на помощь 13-й бригаде НГУ "Хартия".

Главный редактор "NV" Виталий Сыч, который также принимал участие в игре, рассказал о деталях благотворительного матча.

Наша команда "Хартия", неравнодушные спортсмены и люди культуры, наконец-то собрались в одном месте в одно время. В Киеве. Это было непросто. ... Важно, что 5,2 млн грн идут на 13-ю бригаду НГУ "Хартия", которая воюет в Харьковской области. И воюет хорошо,

– отметил Сыч.

Кроме Шевченко и Реброва, участие в благотворительном футбольном матче приняли боксер и абсолютный чемпион в супертяжелом весе Александр Усик, музыкант Святослав Вакарчук и писатель и певец Сергей Жадан.

Напомним, что вчера на пресс-конференции Сергей Ребров рассказал о своем видении игры и прогресс сборной Украины. Андрей Шевченко также выступил и отметил планы национальной команды на ближайшие годы.