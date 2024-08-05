Сборная Украины по футболу впервые выступила на Олимпийских играх. Команда Руслана Ротаня неудачно выступила в группе и не смогла попасть в плей-офф.

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У Реброва вопросы к Шахтеру

Тренер не смог взять с собой на турнир сильнейший состав. Многих игроков не отпустили их клубы. Немало вопросов было к Шахтеру, который не позволил поехать на Игры двум лидерам сборной Украины U-21, которая боролась за право на Олимпиаду.

Речь о хавбеках Георгии Судакове и Артеме Бондаренко. Это вызвало возмущение у главного тренера национальной сборной Украины Сергея Реброва, который публично выразил недовольство действиями "горняков".

У меня один вопрос: почему не поехал Бондаренко, который не играл на Евро-2024? Еще есть вопросы к позиции Руха, который не отпустил игроков на турнир в Тулоне. Я понимаю Динамо, им надо было играть квалификацию Лиги чемпионов. Я разговаривал с клубами, их позиция была такая: "Отмените Кубок Украины и перенесите первый тур". Все было сделано, но что дальше – вы видели. В регламенте не прописано, чтобы клубы обязательно отпускали игроков,

– заявил Ребров.

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Отметим, что олимпийский турнир проводится не в даты ФИФА. Соответственно, клубы имели право не отпускать на Олимпиаду своих игроков. Этим воспользовались не только зарубежные команды, где играют наши футболисты, а и клубы УПЛ.

Что касается Шахтера, то дончане отправили на Олимпийские игры пятерых игроков – Даниила Сикана, Дмитрия Криськива, Олега Очеретько, Кирилла Сигеева и Кирилла Фесюна. В отличие от Динамо, Полесья или Кривбасса, "горняки" были лишены участия в квалификации еврокубков, ведь попали напрямую в основную стадию Лиги чемпионов.