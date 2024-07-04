Не имели права на ошибку: Шевченко критически оценил выступление сборной Украины на Евро-2024

Президент УАФ Андрей Шевченко в интервью итальянским СМИ прокомментировал выступление сборной Украины на чемпионате Европы-2024. Подопечные Сергея Реброва сыграли ниже своих возможностей.

Перед стартом Евро-2024 украинские болельщики ожидали успешного выступления от национальной сборной. Многие эксперты считали подопечных Сергея Реброва "золотым поколением" украинского футбола.

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Что сказал Шевченко о выступлении сборной на Евро-2024

Однако реальность оказалась другой. В стартовом матче "сине-желтые" потерпели фиаско от Румынии (0:3). В следующих поединках украинцы обыграли Словакию (2:1) и сыграли вничью с Бельгией (0:0). Однако этого оказалось недостаточно, чтобы выйти в плейоф.

Андрей Шевченко признался, что также ожидал лучшего выступления от сборной Украины.

Перед турниром мы разделили задачи: социальное и спортивное – пройти квалификацию и хорошо сыграть. Команда проиграла в первом матче с Румынией. Затем она хорошо отреагировала, выиграв в матче со Словакией и сыграв вничью с Бельгией, но этого было недостаточно, хотя мы не вышли только по разнице мячей. Мы не имели права на ошибку,

– резюмировал Шевченко.

Президент УАФ не смог объяснить, что случилось с футболистами во время матча с румынами. По его мнению, украинцам было вполне по силам выйти из группы и играть в плей-офф. Поэтому впереди ожидает работа над ошибками.

На Евро-2020 сборная Украины под руководством Андрея Шевченко попала в восьмерку лучших команд. В четвертьфинале "сине-желтые" уступили Англии со счетом 0:4.

Отметим, что несмотря на неудачу сборная Украины попала в историю турнира. Впервые участник чемпионата Европы не смог квалифицироваться с четырьмя очками в активе.