Перед стартом Євро-2024 українські вболівальники очікували успішного виступу від національної збірної. Багато експертів вважали підопічних Сергія Реброва "золотим поколінням" українського футболу.

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Що сказав Шевченко про виступ збірної на Євро-2024

Проте реальність виявилася іншою. У стартовому матчі "синьо-жовті" зазнали фіаско від Румунії (0:3). У наступних поєдинках українці обіграли Словаччину (2:1) та зіграли внічию з Бельгією (0:0). Однак цього виявилося недостатньо, щоб вийти в плейоф.

Андрій Шевченко зізнався, що також очікував кращого виступу від збірної України.

Перед турніром ми розділили завдання: соціальне і спортивне – пройти кваліфікацію і добре зіграти. Команда програла у першому матчі з Румунією. Потім вона добре відреагувала, вигравши у матчі зі Словаччиною та зігравши внічию з Бельгією, але цього було недостатньо, хоча ми не вийшли лише за різницею м'ячів. Ми не мали права на помилку,

– резюмував Шевченко.

Президент УАФ не зміг пояснити, що трапилося з футболістами під час матчу з румунами. На його думку, українцям було цілком до снаги вийти з групи та грати в плейоф. Тож попереду очікує робота над помилками.

До слова. На Євро-2020 збірна України під керівництвом Андрія Шевченка потрапила у вісімку найкращих команд. У чвертьфіналі "синьо-жовті" поступилися Англії з рахунком 0:4.

Зазначимо, що попри невдачу збірна України потрапила в історію турніру. Вперше учасник чемпіонату Європи не зміг кваліфікуватися з чотирма очками в активі.