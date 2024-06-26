В решающем поединке Украина сыграла вничью с третьей сборной в рейтинге ФИФА (0:0). И все же наша команда заняла последнее место в квартете Е и покинула турнир.

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Уникальное достижение со знаком минус

В итоге все четыре сборные группы Е набрали по четыре балла. Лидером квартета завершила групповой этап сборная Румынии, на втором месте – Бельгия, а на третьем – Словакия. К сожалению, из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей Украина заняла четвертую строчку.

По данным OptaJose, сборная Украины стала первой командой в истории чемпионата Европы, которая с четырьмя очками не сумела выйти в плей-офф. Более того, на Евро-2024 есть сборная Дании, которая с тремя баллами квалифицировалась в 1/8 финала Евро-2024.

Напомним, что в первом туре украинцы неожиданно уступили Румынии со счетом 0:3. В следующей встрече команда Реброва одержала волевую победу над Словакией – 2:1. А в заключительном туре "сине-желтые" не сумели вырвать победу над Бельгией (0:0).